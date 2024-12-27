Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden Anlamlı Etkinlik

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, toplumun temel taşları olan büyükleriyle anlamlı bir buluşma düzenledi. Etkinlik, yoğun katılım ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, duygusal bir konuşma yaparak etkinliğe damgasını vurdu.

Başkan Tuğlu, konuşmasında şu mesajları verdi: “Sizler, bizim başımızın tacısınız. Bugünlere sizlerin emekleriyle geldik. Dualarınız, fikirleriniz ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Belediye olarak sizlerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal etkinliklerinizi çoğaltmak için çalışıyoruz. Sizlerin fikirleri ve önerileri bizim için yol gösterici. Hepinize sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyorum.”

Etkinlikte, katılımcılara belediye tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi. Büyüklerin mutluluğu, etkinliğin anlamını pekiştirdi. Ayrıca, bu tür etkinliklerin devam edeceği ve toplumun her kesimiyle iletişim ve dayanışmanın güçlendirileceği vurgulandı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, büyüklerine duyduğu minnet ve saygıyı ifade etmekten onur duyduğunu belirtti. Başkan Tuğlu, büyüklerin tecrübelerinin ve fikirlerinin belediye çalışmalarına yön vermeye devam edeceğini söyledi.

Etkinlik, fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, halkıyla birlikte daha güzel bir geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor.