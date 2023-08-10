Mehmetçik Festivali’nde modern dans cimnastik gösterisi yapıldı

61’inci Mehmetçik Festivali’nde dün, modern dans cimnastik gösterisi yapıldı

ads ads ads ads
10/08/2023

ads
Mehmetçik Festivali’nde modern dans cimnastik gösterisi yapıldı

61’inci Mehmetçik Festivali’nde dün, modern dans cimnastik gösterisi yapıldı 

Festivalde, Diamoonte Dans ve Cimnastik Okulu ve The Cyprus Dance Education Centre gösteri sundu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı  Fatma Çimen Tuğlu, festivale katılan dans eğitmenlerine plaketlerini takdim etti.

Festival kapsamında Kumyalı Süleyman Gül Stadı'nda oynanan masterler futbol turnuvasında  4 karşılaşma sonunda şampiyon belli oldu.

Kumyalı Master Karması şampiyon olurken, 2’nci Yedikonuk Master Karması, 3’üncü Bafra Master Karması, 4’üncü Mehmetçik Master Karması oldu.

Masterler Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan, dereceye giren takımlara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanıFatma Çimen Tuğlu ve organizasyon sorumlusu Ahmet Ogan tarafından verildi.  

Festivalde bu akşam Grup Rota, saat 21.00’da Mehmetçik Festival Alanı’nda sahne alacak.

10/08/2023 13:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: mehmetçik, festival, kktc, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.