Mehmetcik İmar Planı Ele Alındı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemal Sarıçizmeli Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal’ı ziyaret ederek; Mehmetçik İmar Planı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal, Mehmetçik İmar Planı ile ilgili sonuca gelindiğini ve vakit kaybedilmeden bölge halkının planlı yaşama geçmesi için planın ivedilikle yürürlüğe konması gerektiğini kaydetti.

Belli çevrelerin kişisel çıkarları nedeniyle bu planın yürürlüğe girmesi konusunda ayak sürüdüğünü savunan Aysal, buna müsaade edilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

İmar planlarının inşa edilecek konut adedi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aysal, “kurultay başta olmak üzere belli kişilere rant sağlama, belli kişileri tatmin etme gaylesinde olanların bölgede yaşayan insanları emirnameye mahkûm ettiklerini” ileri sürdü.

Mehmetçik İmar Planının bir an önce yürürlüğe girmesinin verimli tarım topraklarının korunması açısından da önemli olduğunu dile getiren Aysan, “Alt yapı kapasitemize göre üst yapıyı konuşabilecek noktaya gelmeliyiz. Biz tam tersini yaparak, alt yapı oluşmadan üst yapıyı konuşuyoruz. Netice itibarı ile bunların olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suda yaşanmış olan arızadan sonra, ülkenin geçen yıl içine düştüğü durum ortada” dedi.

Ülkede yaşanan elektrik sıkıntısına da değinen Aysal, gereksiz yığılmaların hem çevre kirliliği hem de enerji paylaşım sorunu yaratacağını belirtti.

Plana engel olanlarla ciddi şekilde mücadele edeceklerini söyleyen Aysal, planının yayınlanması ile bölgede yürürlüğe girecek olan emirnamelerin de ortadan kalkacağını kaydetti.

Aysal, doğru ve planlı kentlerde yaşamak için mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Mimarlar Odası Oda Başkanı Kozan Uzunoğlu da, Mehmetçik İmar Planı çalışmalarını desteklediklerini, birkaç ay önce Şehir Planlama Dairesinin sunduğu planı inceleyerek projenin bir an önce hayat bulmasını dilediklerini söyledi.

“Gecikmesi halinde çevre bakımından aleyhimize olacak” diyen Uzunoğlu, Mehmetçik bölgesinin Cittaslow kriterlerini sağlayan ve bu konuda sertifika alan ilk bölgelerden biri olduğunu kaydetti.

Şehir Plancıları Oda Başkanı (ŞPO) Merter Refikoğlu ise, üç buçuk yıldır devam eden bir plan olduğunu, planın sonuna gelindiğini en baştan beri plan çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Refikoğlu, “Bir yere kadar gelindiğini görüyoruz, esas konu bundan sonra” diyerek döneminde ve 50 yıllık tarihinde hiç İmar Planı yapmamakla övünen bir parti ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Planın yürürlüğe girmesi Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının yürürlüğe girmediği gibi benzer sebeplerden bu aşamada da girmemesi için karşı tarafın uğraşacağını ifade eden Refikoğlu, “Şehir Plancılar Odası olarak Mehmetçik Belediye Başkanı ile aynı fikirdeyiz, bu plan bitmiştir ve yürürlüğe girmelidir. Bu işin takipçisi olacağız, her türlü desteğe varız” dedi.

27/08/2021 12:48