Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Çanakkale’de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

Verilen bilgiye göre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival 9 Eylül’de başladı. KKTC’nin de temsil edildiği Troya Kültür Yolu Festivali 17 Eylül’de sona erecek.

Öte yandan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, 9-13 Eylül tarihleri arasında Rusya, İran, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya ve Türkiye’nin de temsil edildiği uluslararası halk dansları festivaline de katıldı.