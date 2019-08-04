Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

Ülkenin en köklü festivallerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali düzenlenen törenle başladı.

Festival çerçevesinde bu yıl 5. düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin sahnede yerlerini almasının ardından törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Açılış töreni CIOFF’un kısa tanıtım gösterimi ile devam etti.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ve CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa, CIOFF’un kuruluş tarihçesinden bahsederek 500’ün üzerinde festival düzenleyen söz konusu birliğin 1970 yılında Fransa da kurulduğunu hatırlattı.

Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin de CIOFF’a üye olduğunu ifade eden Kadirağa, ülke kültürünün ve halk danslarının tanıtımı açısından CIOFF’un büyük önem taşıdığını kaydetti.

Daha sonra Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları topluluğu ardından da Bulgaristan, Romanya, Mısır, Meksika ve Türkiye’den konuk ekiplerin dans gösterisi yer aldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mehmetçik Üzüm Festivalinin 59. Kez düzenlenmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, bu festivalin CIOFF’a üye olmasının da sevindirici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “bu bize gösteriyor ki siyaseten tanınma olmayabilir Dünya devletleri KKTC’yi politik koşullar nedeniyle tanımayabilir ama Kıbrıs Türk halkının kültürünü sanatını tanımamazlık edemez” diyerek siyaseten karşılaşılan sorunların aşılabileceği en önemli alanlardan birinin de kültür sanat etkinlikleri olduğunu söyledi.

Karpaz halkının Lefkoşa’da yaptığı eyleme atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Karpaz’da yaşayan vatandaşların daha iyi ve daha güzele gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ancak bu sıkıntıları aşarken dikkat edilmesi gereken bir husus vardır emirnamelerde imar planlarından bahsedildi o konularda ben aman dikkat diyorum aman dikkat, yeni Girneler yaratmayalım İskele bölgesindeki yapılaşmayı görüyorsunuz acayip bir betonlaşma var aman dikkat Karpazı da mahvetmeyelim” diyerek Karpaz bölgesinin doğasının korunarak gelişmesinin önemine değindi.

Belediyelerle ilgili reform konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda acele etmeden yöre halkı ile konuşulup fikir alışverişinde bulunularak bir karara varılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkının kültür ve gelenekleriyle hem ülkeye hem de Dünyaya gereken mesajı verdiğini kaydederek “varız var olacağız ve kültürümüzü geliştireceğiz bu fevkalade önemlidir” dedi.

Festivali düzenleyenlere teşekkür eden Tatar, “az önce sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği meselelere bu akşam girmeye pek gerek yok, imar planı ve diğer faaliyetlere çünkü bu akşam bir eğlence gecesi, statları ve yaptıkları güzel işlerle bizi bekleyen yüzlerce kişi yan tarafta ziyaretlerimizi bekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek de KKTC’deki festivalleri desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, ülkede düzenlenen festivallerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de 4 Eylül 1960 yılında Galatya Panayırı olarak başlayan Mehmetçik Üzüm festivalinin her yıl kesintisiz olarak gerçekleştirildiğini anımsattı.

Söz konusu festivalin, kültür ve sanata yaptığı katkının yanı sıra Üzüm ve üzüm ürünlerinin ön plana çıkarılması açısından da önemli olduğunu kaydeden Sarıçizmeli, festivalin ayrıca turizm ve ülkenin tanıtımına da yardımcı olduğunu anlattı.

Sarıçizmeli, festivalin CIOFF’a üye olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

8 gün devam edecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak.

Festival 10 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan Lütfiye Özipek konseri ile sona erecek.