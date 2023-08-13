Mehmetçik Üzüm Festivalinde Ferhat Göçer sahne aldı

Mehmetçik Üzüm Festivali’nde pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer sahne aldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, sanatçı Ahmet Evan ve Ferhat Göçer, Mehmetçik Festival Alanında sahneye çıktı.

Öte yandan Mehmetçik Üzüm Festivali Tavla Turnuvası da sonuçlandı. Turnuvada, 1’nci Dalgıç Demiralp, 2’nci Cengiz Sevenler, 3’ncü Naim Zorali, 4’ncü de Mustafa Çakmak oldu.

Bafra Halk Plajı’nda bugün Plaj Güreş Turnuvası düzenleniyor. MTÇB Tombala Çekilişi saat 23:00’da Festival Alanı’nda yapılacak.