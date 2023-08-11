Mehmetçik Üzüm Festivali’nde “Grup Rota” sahne aldı
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor.
11/08/2023
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor.
Festivalde, dün akşam Grup Rota, popüler ve sevilen şarkıları seslendirdi.
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlendiği festivalde, Mehmetçik Festival Alanı’nda düzenlenen Grup Rota konserine halk yoğun ilgi gösterdi.
Festivalde bu akşam saat 21.00’de Kıbrıslı sanatçı İpek Amber sevilen şarkılarıyla sahne alacak.