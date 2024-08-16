Mehmetçik yol kavşağında kaza

ads ads ads ads
16/08/2024

ads
Mehmetçik yol kavşağında kaza

Gazimağusa Karpaz ana yolu Mehmetçik yol kavşağında bugün meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı.

Kaza, Özgür Öztürk’ün (E-37) yönetimindeki ZUE 433 plakalı salon araç ile Mehmetçik istikametinden  gelerek Gazimağusa Karpaz ana yolundan doğu istikametine doğru dönüş yaptığı sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçip kendi şeridinde gitmekte olan Yavuz Şumrut (E-61) yönetimindeki YK 664 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan olmadı.

16/08/2024 18:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Mehmetçik yol kavşağında kaza
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.