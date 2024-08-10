Mehmetçik deamatör Plaj Voleybol Turnuvası Başladı

62. Mehmetçik Üzüm Festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin dördüncüsü olan Amatör Plaj Voleybol turnuvası başladı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün grup maçları oynandı.

Grup Maçları

62. Mehmetçik Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında grup aşamasında 8 maç oynandı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde tek kategoride gerçekleştirilen ve sporcuların amatör olarak mücadele ettiği Plaj Voleybol turnuvasında 16 takım olmak üzere 48 sporcu mücadele ediyor. Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün 8 maç oynanarak çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi.

Finaller

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında oynanacak olan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları sonunda dereceye girecek olan takımlar belli olurken, düzenlenecek olan ödül töreninde ödüller yetkililer tarafından verilecek.