Mehmetçik’te büyük kaza!

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16/02/2020

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Mehmetçik’te büyük kaza!

Mehmetçik’te meydana gelen trafik kazasında Olcay Kara yaralandı. Kaza sonucu Kara'nın 147 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Bugün saat 11.45 sıralarında,  Mehmetçik'te, Kayabaşı Sokak üzerinde, Olcay Kara (E-34), 147 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki  HE 305 plakalı araç ile  batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada  dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solunda  bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

16/02/2020 17:08
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TAGS: Mehmetçik’te büyük kaza!, haber, kıbrıs,
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