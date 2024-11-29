Mehmetçik'te eski üzüm paketleme binasının çatısındaki asbest kaplı malzemeler kaldırıldı

Mehmetçik’te uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve üzerindeki asbest malzeme kaplaması nedeniyle sağlık açısından riskler taşıyan eski üzüm paketleme binasında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda ve uzman ekiplerin çalışmalarıyla binanın çatısında bulunan asbest kaplı malzemelerin güvenli bir şekilde kaldırıldığı belirtildi.

Asbestin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinciyle hareket eden Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin bu hassas süreci uzman ekiplerin katkıları ve ilgili kurumların desteğiyle tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada, çatıdan çıkarılan asbestli malzemelerin Lefkoşa Güngör Çöplüğü’ne taşınarak uygun yöntemlerle imha edildiği belirtildi.