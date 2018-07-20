Mehmetçik'te iş kazası! 1 kişi ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 09.30 sıralarında, Mehmetçik'te eski tütün fabrikasına ait paketleme yerinin çatısında bulunan asbest malzemenin sökümü yapıldığı sırada çatı üzerinde çalışmakta olan Duran Aslan (E-46) asbest malzemenin kırılması sonucu 6.60 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı. Olayda yaralanan Duran Aslan kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.