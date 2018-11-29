Mehmetçik'te trafik kazası 1 kişi yaralandı

Mehmetçik'te Kaymakamlık yolu sokağı üzerinde saat 20.00 sıralarında, Mahmut Selver (E-38), yönetimindeki KE 039 plakalı araç ile 165 promil alkollü içki tesiri altında, doğu istikametinden batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda park halinde bulunan BT 075 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan BT 075 plakalı araç yol kenarında yaya olarak bulunan Eliz Çamkıran (K-15)'a ardından da yine park halinde bulunan KH 910 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Eliz Çamkıran kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Mahmut Selver tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.