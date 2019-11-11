Mehmetçik'te ''Yaşayan İnsan Hazineleri'' söyleşisi gerçekleşti

Gençlik Merkezi Birliği’nin Mehmetçik Şubesi olan %1 Kültür Sanat Evi “Yaşayan İnsan Hazineleri” teması ile düzenlenen söyleşi serisinin ilkini Mehmet Çoban ile gerçekleştirdi. 03 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleştirilen etkinlik, Çayırova-Mehmetçik Yolu üzerinde Cittaslow Market alanı içerisinde bulunan %1 Kültür Sanat Evi bahçesinde düzenlendi. Gençlik Merkezi Birliği’nin gençleri, Mehmetçik Çocuk Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi Başkanı Sn. Cemil Sarıçizmeli ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 2 saat süren zanaat dolu bir sohbet yapıldı.

“Az Çoktur” felsefesini benimseyip ismini oluşturan, bu doğrultuda kültüre dair etkinlikler, söyleşiler ve de araştırmalar yapmayı amaçlayan gençlerin oluşturduğu %1 Kültür-Sanat Evi; sadece şehir merkezlerinde değil aynı zamanda kırsal bölgelerde de bunları gerçekleştirebilecek cesareti göstererek ilk söyleşisinde Lefkoşa’dan bir zanaatkârı davet edip bölge halkı ile buluşturdu. Hem kültürel detayların fazlasıyla yer aldığı hem de keyifli anların yaşandığı söyleşide Mehmet Çoban’ın hikâyesinin doğallığı ve de anlatılıştaki yalınlık dikkati çekti.

Yaklaşık 6 yıldır deriden aksesuar üreten ve ürettiklerini Lefkoşa Büyük Han’da “Çobi’s” ismini verdiği atölyede sergileyen Mehmet Çoban söyleşi boyunca bu sürece nasıl başladığından, derinin işlenmesindeki inceliklerden, esnaf hayatından ve sanatın, zanaatın ve buna dair var olan kültürün içerisinde nerede yer aldığından bahsederek bildiklerini ve yaşadıklarını paylaştı. “Küçüklüğümden beri ellerimle birşeyler yapmaya çok meraklıydım. O yüzden ellerimle üreteceğim bir şeyden para kazanacağımı da hissediyordum” diyen Mehmet Çoban; aynı zamanda 6 farklı enstrüman çalabildiğinden ve de Halk Dansları Müziği’ne olan merakından da söz etti. “İnsanlara; özellikle gençlere icra etmeye çalıştığım bu zanaatla dokunabilmeyi her zaman çok istemişimdir.” diyerek aslında gençlerin varsa yeteneklerini kendileri keşfettikten sonra bu yolda devam etmeleri gerektiğini de vurguladı. Var olan eğitim sistemi içerisinde eksik kalan zanaat kısmının üzerine düşülmesi gerektiği üretime katkı sağlayacak gençlerin yetiştirilmesi ile herşeyin daha güzel olacağı görüşünde olduğunu belirten Mehmet Çoban; kendisinin bu tarz bir etkinlikte ilk kez yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Söyleşiye katılan Mehmetçik Belediye Başkanı Sn. Cemil Sarıçizmeli ise bölgede özellikle gençlere ulaşmaya çalışarak kültüre ve sanata dair olan bu tür etkinliklerin yapılmasının değerinden, böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyetten bahsetti. Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Fatoş Giritli ise; Sarıçizmeli’ye %1 Kültür Sanat Evi’nin var olmasında sağladığı katkılardan ve süreç içerisinde desteklerini esirgemediklerinden ötürü teşekkür edip birlikte hareket edildiği zaman ne kadar güzel işlere imza atılabileceğinden söz etti. Şehirin dışında kalan bölgelerde bulunan gençlerin de bir arada bulunabileceği ve kültüre dair üretim sağlayabileceği bu alanların yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Giritli; bundan sonraki süreçte Gençlik Merkezi Birliği olarak Mehmetçik bölgesinde kültürel etkinliklerin süreklilik içerisinde devam edebilmesi ve bu etkinlikler aracılığı ile gençlerin de kültürel belleğe katkıda bulunabilmesi yönünde çalışacaklarını dile getirdi.

11/11/2019 14:47