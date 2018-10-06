Mehmetçik’te Ziva Fest Yapıldı

Mehmetçik Belediyesi, Convivium Slow Food Galatya ve Cittaslow Mehmetçik organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen “Ziva Fest” etkinliği, Balanokko Meydanı’nda saat 11.00’de başladı.

Festivalin açılışında, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Slow Food Galatya lideri Zekai Altan konuşma yaptı.

Stantların kurulduğu festivalde, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği halk dansları ekibi gösteri sundu, Kıbrıs Havaları Derneği ve Grup Otantik konser verdi.

Ziva Fest’i ziyaret edenler hem stantlardan alışveriş yapma imkanı buldu, hem de Zivaniya tattı.