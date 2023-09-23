Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu

Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklar ile İHA’lar, Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız ile İHA’larımız, Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.