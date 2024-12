Mehpare Koç: Olası kast olmazsa bu döngü devam edecek

6 Şubat depreminin ardından İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 72 kişi için devam eden davanın duruşmasında, Ozan Koç’un annesi Mehbare Koç’un sözleri yürekleri dağladı. Oğlu Ozan’ı kaybetmenin acısıyla adalet arayan Koç, mahkeme salonunda yaptığı açıklamada "Bu ülkede her aileye deprem ateşi düştü. Bu yangını söndürüm hakim bey." dedi.

“Olası kast olmazsa bu döngü devam edecek”

Mehbare Koç, 24 yaşında hayata veda eden oğlu için şunları söyledi:

“Oğlumun kutlayamadığım her doğum günü için ceza kesilmeli. Onu binbir zahmetle büyüttüm. Deprem bu ülkenin kaderi olabilir, ancak olası kast ve ihmaller cezalandırılmadığı sürece bu döngü devam edecek. Adalete güvenmek istiyorum.”

“72 Can Gitti, Hafife Alınmamalı”

Mahkeme heyetine seslenen Koç, İsias Otel’in ihmaller zincirini ve sorumluları eleştirdi:

“Ahmet Bozkurt gibi iş bilmez kişilerin yaptığı binalar, yalnızca çocuklarımızın değil, sizin de hayatınıza mal olabilir, Hakim Bey. Bu ülkede her aileye deprem ateşi düştü. Bu yangını söndürün. 32’si turist rehberi olmak üzere 72 can kaybedildi. Bu hafife alınacak bir durum değil.”