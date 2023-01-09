MEK, internetten haber içeriği kaldırma yetkilerinin olmadığını hatırlattı

Medya Etik Kurulu (MEK) Yönetim Kurulu son zamanlarda “internetten haber içeriğinin kaldırılması” yönünde aldıkları şikâyet sayısının arttığını kaydederek böyle bir yetkileri olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili MEK’ten yapılan açıklamada herhangi bir nedenle yolu mahkemeye düşen reşit olmayan yani 18 yaşın altında olan çocukların haberlerde adının yazılması veya fotoğrafının yayınlanmasının etik kurallarına aykırı olduğu dile getirildi.

MEK’ten yapılan açıklama şöyle:

“Son zamanlarda ‘internetten haber içeriğinin kaldırılması’ yönünde şikâyet sayısı artmıştır.

Ne yazık ki Medya Etik Kurulu’nun (MEK) böyle bir yetkisi yoktur. Bu tür işler sadece ve yalnız yargıç kararı ile yapılabilir. Bu nedenle böyle bir sorunu olan ve haklı olduğuna inanan kişilerin mahkemeye başvurmaları gerekiyor.

Bir annenin feryadı içimizi sızlatıyor ama bu konuda bir şey yapamayız. Anneye göre, 2013 yılında reşit olmayan kızı hakkında yayınlanan bir haber nedeniyle ‘kızın sosyal hayatı ciddi şekilde zedelenmektedir’. Biz, MEK’e gönderilen web sitelerine ulaşmaya çalıştık ama karşımıza ‘Sayfa bulunamadı’ notu çıkıyor. Belli ki gazete sorumluları haberi kaldırdılar. Ne var ki onlar kaldırmış olsa bile Google her yazılanı sanal hafızasına not eder. Oradan nasıl silineceği konusunu bir uzmanla konuşmak gerekir.

Herhangi bir nedenle yolu mahkemeye düşen reşit olmayan yani 18 yaşın altında olan çocukların haberlerde adının yazılması veya fotoğrafının yayınlanması etik kurallarına aykırıdır. Meslektaşlarımızın bu konuda titiz davranmaları beklenir.

Öte yandan, Türkiye’den bize Türk gazeteleri ile ilgili şikâyetler gelmektedir. KKTC sınırları dışında yayınlanan herhangi bir yayınla ilgili karar verme yetkimiz yoktur”

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09/01/2023 13:19