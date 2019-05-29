Mekanik tesisatçılık okuyanların işi garanti

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilerin işsiz kalmayacağına dikkat çekti

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı ve K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası As Başkanı Mehmet Ali Ardıç, ülkemizde tesisatçı açığının ciddi boyutlarda olduğuna vurgu yaptı.

KKTC’nin ara elemen açığının en fazla mekanik tesisatçı alanında olduğunun altını çizen Mehmet Ali Ardıç, bu alanda eğitim alacakların iş garantisi olduğunun altını çizdi.

Meslek liselerinde mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümlerde eğitim alacak öğrencilerin okul bittikten sonra işlerinin garanti olduğuna dikkat çeken Ardıç, mezunların ya profesyonel şirketler, ya da usta tesisatçılar yanında yüksek maaşlarla iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini kurmayı tercih edenlerin de işlerini hızlıca geliştirebileceğini kaydetti.

Ortaöğretimden bölüm seçecek öğrenci ve ailelerine seslenen Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, gençlerin geleceklerini kurabilecekleri bölümler tercih etmeleri çağrısında bulunurken mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümlerin tercih edenleri iyi bir gelecek beklediğini ifade etti.