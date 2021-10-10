Mekanların gece saat 01.00’da kapatma yasağı kaldırıldı
10/10/2021
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı. Karalar kapsamında geçen hafta kaldırılan sokağa çıkma yasağına ek olarak işletmelerin gece saat 01.00’a kadar açık olmasını kapsayan karar yürürlükten kaldırıldı.
Kara göre gece geç saatlere kadar hizmet veren işletmeler gece saat 01.00’da kapatmak zorunda olmayacak.
Söz konusu karar şöyle:
“Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesinin” yürürlükten kaldırılmasına ilişkin alınan E.S.(K-I)1481-2021 karar sayılı emirname doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin daha önce almış olduğu çalışma saatleri kısıtlamalarının kaldırılması uygun görülmüştür.