Meksika takvimden çıkacak mı?

Formula 1 dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu. Aynı zamanda dünyanın en pahalı sporlarının da başında geliyor. Son yıllarda rotası daha doğuya kayan Formula 1’in bir ülkeye gelmesi için yüksek paraların ödenmesi gerekiyor. Devletler de genelde ülke tanıtımı ve turizmi düşünerek dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan bu etkinlik için çeşitli fonlar ayırabiliyor.

Meksika, Formula 1’in düzenlendiği ülkelerden biri. 2014’te imzaladıkları 5 yarışlık sözleşmenin süresi 2020 yılında dolacak. Yenileme için son tarih de 28 Şubat 2020.

Fakat Meksika, takvimden çıkmaya hazırlanıyor. Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, her yıl milyonlarca dolar ödedikleri Formula 1’i finanse etmek için kullandıkları fonların artık ülkenin güneyinde inşa etmeyi planladıkları bir tren yoluna tahsis edildiği bilgisini verdi ve Formula 1’in sözleşmesinin yenilenmesine dair çok da olumlu konuşmadı.

Peki rakamlar ne diyor?

Meksika, Formula 1 için her yıl yaklaşık 45 milyon dolar ödüyordu.

Geçtiğimiz sezon Hernanos Rodriguez Pisti’inde üç gün boyunca süren etkinlikte 334 bin 946 koltuk satıldı.

Yarış organizatörü CIE, organizasyonun Meksika için 1.3 milyar dolarlık bir ekonomik etki yarattığını ve ilk 3 yılda tam 31 bin 600 iş imkanı yarattığını açıkladı.

Meksika’da güney şehirlerinin kalkınmasına yönelik projeler dahilinde turist ve yük treni olarak düşünülen Maya Treni için 313 milyon dolar ayrıldı.

Kaynak: TRT SPOR