Meksika Willa Kasırgası'nı bekliyor

Meksika, kasırga nedeniyle alarma geçti. Ülkenin batı sahillerini vurması beklenen Willa Kasırgası'nın şiddetini arttırarak 5'inci kategori seviyesine yaklaştığı belirtildi.

ABD Ulusal Kasırgası Merkezi, fırtınanın hayati tehlikeye yol açabileceğini belirterek, şiddetli rüzgar ve yağışlara karşı halkı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Kasırgasının Salı günü geç saatlerde ya da Çarşamba günü erken saatlerde ülkenin batı kıyısındaki Mazatlan ve Puerto Vallarta arasındaki bölgede karaya ulaşması bekleniyor.