Meksika'da 2024 devlet başkanı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Sheinbaum oldu

Meksika'da, 2024'de yapılacak devlet başkanı seçimlerinde iktidar partisinin adayının eski Meksiko Belediye Başkanı solcu Claudia Sheinbaum'un olduğu bildirildi.

Ulusal Konsey Başkanı Alfonso Durazo açıklamasında, ulusal düzeyde yapılan anket sonuçlarına göre Sheinbaum'un, yüzde 39,4'lük oy oranıyla adaylar arasındaki en yüksek sonucu aldığını duyurdu.

Durazo, ülkede 2 Haziran 2024'de yapılacak devlet başkanlığı yarışında Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) devlet başkanı adayının Sheinbaum olduğunu kaydetti.

Sheinbaum, 2024'te devlet başkanı seçiminde muhalefet partisinin adayı Senatör Xochitl Galvez'e karşı yarışacak.

Böylece Meksika tarihinde ilk kez devlet başkanlığı yarışında iki kadın aday ipi göğüslemek için sahaya çıkacak.

Devlet başkanı aday olmak için Dışişleri Bakanlığı görevini bırakan Marcelo Ebrard ise anketlerde aldığı yüzde 25,6 oy oranıyla ikinci oldu ve adaylığa seçilmedi.

Ebrard konuya ilişkin basın açıklamasında, adaylık seçim sürecinin tekrarlanmasını talep ederek, "Bunun yeniden tekrarlanması gerektiğini belirtiyoruz, başka çare yok. Bunu şu anda söylemek istiyorum çünkü kazanıp kazanamayacağımızı bilmiyoruz, hiçbir oy sayılmadı." ifadesini kullandı.

61 Yaşındaki Sheinbaum, daha önce 2006 ve 2012'de devlet başkanı adaylığı için yarışmış ancak seçilememişti.

Sheinbaum'ın rakibi Galvez ise Kurumsal Devrim Partisi (PRI), Ulusal Eylem Partisi (PAN) ve solcu Demokratik Devrim Partisinin (PRD) ortak adayı olarak geçiyor.