Meksika'da 4 Günde İkinci Gazeteci Cinayeti

Meksika'da son 4 günde ikinci gazeteci cinayeti işlendi.

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01/11/2021

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Meksika'da 4 Günde İkinci Gazeteci Cinayeti

Meksika'da son 4 günde ikinci gazeteci cinayeti işlendi.
Gazetecilerin Korunması Komitesi temsilcisi Jan Albert Hootsen, yaptığı açıklamada, Acapulco'da silahlı saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan foto muhabiri Alfredo Cardoso'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, bir haber portalında çalışan Cardoso'nun yaralı bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Chiapas eyaletine bağlı Tuxtla Gutierrez kentinde yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Freddy Lopez Arevalo, 28 Ekim'de aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.

01/11/2021 11:31
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TAGS: Meksika, gazeteci, cinayet
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bağışıklık sistemi corona virüse karşı normal reaksiyon verme yetisi azalan kişilerin dördüncü doz aşı olabileceklerini açıkladı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) aşılardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Doran Fink, "Acil kullanım yetkisi kapsamında, bağışıklığı baskılanmış ve üç doz aşı olan bir kişi altı ay sonra bir destek dozu almaya hak kazanacaktır" diye konuştu.

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