Meksika’da 7 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın Guerrero eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk gelen bilgilere göre bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, depremin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Akapulko kentinin güneydoğusunda gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Öte yandan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü önce 7,4 olarak açıkladı, ardından 7 olarak revize etti.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko’nun da etkilendiği açıklandı. Depremde bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiyenin Meksika Büyükelçiliği’nden çağrı

Deprem sonrası Türkiyenin Meksika Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Depremden ötürü yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız +52 55 7917 7785 nolu acil telefon hattımızdan büyükelçiliğimize ulaşabilirler” denildi.

Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, deprem sonrası TRT Haber yayınında son gelişmeleri paylaştı.

“Binalarda zarar var”

Şimdiye kadar sıkıntılı bir durum olmadığını belirten Söylemez, “İlk deprem 7,1 olarak açıklandı. Depremden 20 dakika sonra 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Akapulko bize 200 kilometre mesafede. Baya bir sallandık. Şimdilik ağır bir zarar yok. Ölüm vakası henüz yok ama binalarda zarar var. Herkes toplanma merkezlerinde. Biraz da korku içindeler. Sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar ulaşan sıkıntılı bir durum yok. İzlemeye devam ediyoruz. Sıkıntılı bir durumda vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

“Denizin yükseldiğine dair söylentiler var”

Tsunami uyarılarına ilişkin de bilgi veren Söylemez, “Herkes dışarıda. Artçı depremler olmaya devam ediyor. Akapulko sahilinde denizin yükseldiğine dair söylentiler var, sosyal medyada. Vatandaşlara deniz kenarlarından uzak durmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri var. Toplu taşımalarda sıkıntılar var. Sosyal medya hesaplarımızdan telefon numaralarımızı paylaştık. İhtiyaç duyan vatandaşlarımız bize o numaralardan ulaşabilirler” açıklamasını yaptı.

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08/09/2021 08:35