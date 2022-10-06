Meksika'da belediye başkanı, silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın batısındaki küçük bir kasabada düzenlenen silahlı saldırıda belediye başkanı ile birlikte en az 17 kişi vurularak öldürüldü.

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06/10/2022

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Meksika'da belediye başkanı, silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın batısındaki küçük bir kasabada düzenlenen silahlı saldırıda belediye başkanı ile birlikte en az 17 kişi vurularak öldürüldü.

Polis, silahlı kişilerin çarşamba günü öğlen saatlerinde San Miguel Totolapan belediye binasına baskın düzenlediğini söyledi.

Belediye Başkanı Conrado Mendoza Almeda'nın sol görüşlü PRD partisi, suikastı kınadı ve adalet istedi.

Saldırıdan, güçlü bir uyuşturucu karteli ile bağlantılı Los Tequileros suç çetesi sorumlu tutuldu.

Katliamda polis memurları ve belediye çalışanları da öldürüldü, yerde yatan kanlı cesetlerin görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Mendoza Almeda'nın babası, eski belediye başkanı Juan Mendoza Acosta da saldırı belediye binasına taşınmadan önce evinde öldürüldü.

06/10/2022 09:32
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TAGS: Meksika, belediye başkanı, silahlı saldırı
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