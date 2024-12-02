Meksika'da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/12/2024

ads
Meksika'da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyinde bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda, 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Meksika’da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.