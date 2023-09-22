Meksika'da bir evde 5 erkek cesedi bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir evde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 5 kişinin cesedi bulundu.

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22/09/2023

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Meksika'da bir evde 5 erkek cesedi bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, Emiliano Zapata kasabasındaki evde silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedi tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetlerin 5 erkeğe ait olduğunu duyurdu.

Bu kişilerin cesetleri, kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

22/09/2023 08:26
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TAGS: Meksika, erkek, cesedi,
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