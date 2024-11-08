Meksika'da bir kamyonetin kasasında 11 kişinin cesedi bulundu
08/11/2024
Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi tespit edildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.
Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu.
Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.08/11/2024 09:30