Meksika'da büyük bir depremle sarsıldı

Meksika'da büyük bir depremle sarsıldı. İlk olarak 7,4 büyüklüğünde açıklanan depremin büyüklüğü 7 olarak güncellendi.

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08/09/2021

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Meksika'da büyük bir depremle sarsıldı

Meksika'da büyük bir depremle sarsıldı. İlk olarak 7,4 büyüklüğünde açıklanan depremin büyüklüğü 7 olarak güncellendi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk bilgilere göre can kaybına ilişkin bir açıklama yok.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, 13 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Guerrero kentinin 37 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Depremin ardından ABD'den tsunami uyarısı yapıldı.

Sivil savunma yetkilileri, Guerrero'da sarsıntı sonucu bazı yollara kayaların düştüğünü, heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Başkent Mexico City'de ise herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

08/09/2021 08:46
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TAGS: Meksika, deprem
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