Meksika’da çete savaşları: Yol kenarları cesetlerle doldu…

Güney Amerika’daki uyuşturucu savaşı uzun yıllardır devam ederken, son dönemde çeteler arasında yaşanan kavgalar korkunç görüntülere sahne oluyor.

Son olarak Iguala şehri korku filmlerini aratmayacak bir olayla gündeme geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kentin en işlek yollarından Iguala-Teloloapan karayolunun kenarında dört insan cesedine rastlandı. Polis, cesetlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini açıklarken, üçünün erkek birinin kadın olduğuna dikkat çekti.

CESETLERİN YANINA NOT BIRAKTILAR

Cesetlerin parçalara ayrıldığı ve yanlarına bir notla yol kenarına bırakıldığı bildirildi. Polis, cesetlerin özellikle yan yana bırakıldığını düşündüklerini söyledi.

Bir kadının cesedinin yanındaki notta, Luis Vincente Calderon Jaimes, diğer adıyla Wicho Cachetes’e: O senden daha cesurdu. Bana daha fazla insan göndermekten çekinmeyin. Seni takip ettim ve partini mahvettim. Seni bekliyorum, yakında benden haber alacaksın! Saygılarımla, The Big Cock” yazıldığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Polis, öldürülenlerin uyuşturucu işine karıştığını düşünürken, karşı çetenin üyeleri tarafından hedef alındıklarına inanıyor.

Kanlı olayın “Los Tlacos” karteli tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Meksika’nın ünlü karteli daha önce de benzer bir olaya karışmıştı.

Meksika’daki uyuşturucu savaşı 1980’lerden bu yana etkisini iyiden iyiye artırdı. Resmi rakamlara göre ülkede geçtiğimiz yıl 33 binden fazla kişi uyuşturucu kartelleri arasındaki kavgalarda hayatını kaybetti. 2000’li yıllardan bu yana binlerce kişinin bu savaşlar nedeniyle öldüğü veya kaybolduğu düşünülüyor.

Bu habere tepkiniz:



07/11/2022 12:00