Meksika'da Corona şoku

2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Meksika'da Sevilla'lı Jesus 'Tecatito' Corona, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

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29/10/2022

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Meksika'da Corona şoku

Bilgiyi Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli verdi. Sampaoli, ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı Corona'nın Dünya Kupası'na kadar iyileşemeyeceğini söyledi. 

Corona milli formayı 71 kez giydi ve 10 gol attı.

Meksika Teknik Direktörü Gerardo Martino, geçtiğimiz hafta açıkladığı geniş kadroda Corona'ya da yer vermişti.

Meksika, C Grubu'nda Polonya, Arjantin ve Suudi Arabistan ile oynayacak.  

29/10/2022 11:06
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TAGS: Meksika, Corona
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