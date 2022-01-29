Meksika'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 305 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından COVID-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 305 bini geçti.

Ülkede 18 Ağustos 2021'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısına ulaşılırken vaka sayısı da hızla artıyor.

Toplam vaka sayısının 45 bin 115 artarak 4 milyon 873 bin 561 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 940 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da şimdiye kadar 83 milyon 510 bin 659 kişiye 1.doz, 76 milyon 941 bin 127 kişiye de 2. doz aşı uygulandı.

"Vakaların çoğu 30-49 yaş arasında"

Ülkede aktif vaka sayısı 283 bin 281'e çıkarken, bunların çoğunluğunun 30 ila 49 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14'üncü ülke" durumunda bulunuyor.

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29/01/2022 10:58