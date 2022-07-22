Meksika’da doğal gaz boru hattında patlama: 800 kişi tahliye edildi

Meksika’da devlet petrol şirketi olan Pemex’e ait bir doğal gaz boru hattında patlama yaşandı. Olayda 2 kişi yaralanırken, doğal gaz boru hattına yakın bölgede yaşayan 800 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Chacaltianguis şehrinde sabah saatlerinde Meksika devlet petrol şirketi olan Pemex’e ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Yetkililer, olayda 2 kişinin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

800 kişi evinden tahliye edildi

Patlama sonrası çevrede yaşayan 800 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile boru hattındaki yangı kontrol altına alındı.

Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanı Guadalupe Osorno Maldonado yaptığı açıklamada, doğal gaz boru hattında yaşanan patlama sonucunda çevredeki birkaç noktada yangın çıktığını, yoğun gaz kokusu sebebiyle de bölgede yaşayanların tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Maldonado, boru hattındaki gaz akışının kesilerek yangına müdahale edildiğini belirtirken, tahliye edilen vatandaşlar için ise geçici barınakların kurulduğunu söyledi.

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22/07/2022 09:19