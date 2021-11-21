Meksika'da durdurulan tırdan 600 göçmen çıktı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde durdurulan iki tır konteynerinde, çoğunluğu Orta Amerika uyruklu 600 göçmen kurtarıldı.

Ulusal Muhafız birlikleri ihbar üzerine ABD'ye göçmen taşıdığı öne sürülen iki tırı durdurdu.

Tır konteynerlerinde içinde Afrikalı, Hindistanlı, Bangladeşli dahil 12 ülkeden çoğunluğu Orta Amerika uyruklu insanların olduğu bilgisini veren Ulusal Göçmenlik Enstitüsü (INM), göçmenlerin insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığını açıkladı.

Yapılan aramalarda, 145'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 600 göçmenin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

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21/11/2021 10:37