Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tır kazasında ölenlerin sayısı 55'e çıktı

ads ads ads ads
11/12/2021

ads
ads
ads
Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tır kazasında ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Meksika'nın güneyinde, dün düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 55'e, yaralıların sayısı ise 105'e yükseldi.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen tıra ilişkin detaylar paylaşıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e, yaralıların sayısı ise 105'e çıktığı bildirildi.  Göçmenlerden 95'nin Guatemalalı olduğunu aktaran Savcılık, diğerlerinin ise Honduras, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

ŞOFÖR KAZADAN SONRA KAÇTI

Savcılık, tırın dorsesine 160 düzensiz göçmenin sığdırıldığına dikkati çekerek, kazanın ardından şoförün olay yerinden kaçtığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, yaşamını yitirenlerinin çoğunun Guatemalalı olduğunu söyledi.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

 

11/12/2021 13:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Meksika’da düzensiz göçmenleri taşıyan tır kazasında ölenlerin sayısı 55’e çıktı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.