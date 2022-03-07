Meksika'da futbol maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada 26 kişi yaralandı

Meksika 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) Queretaro ile Atlas arasındaki karşılaşma devan ederken taraftarlar arasında çıkan arbedede 26 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin tribünde yetersiz kalması üzerine sahaya giren çok sayıda taraftar, birbirlerine kesici maddeler ve sopalarla saldırdı.

Queretaro Eyalet Valisi Mauricio Kuri, yaptığı açıklamada, futbol maçından çıkan kavgada şu ana kadar herhangi ölüm haberinin olmadığını vurgulayarak, "Hastanede tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ikisi kadın, 26 kişi var. 3 kişi taburcu edildi, 3 kişinin ise durumu ağır görünüyor." ifadesini kullandı.

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Mikel Arriola, Twitter'daki paylaşımında, olayları kınayarak, "Stadyumdaki güvenlik eksikliğinden sorumlu olanlar, ibretlik şekilde cezalandırılacak. Oyuncularımızın ve taraftarlarımızın güvenliği önceliğimizdir." dedi.

Gün içerisinde sosyal medyada çıkan haberlerde ise 17 taraftarın hayatını kaybettiği yönünde iddialar yer almıştı.

NELER OLMUŞTU

Konuk ekip Atlas'ın 1-0 önde götürdüğü Meksika'nın Queretaro kentindeki Corregidora Stadı'nda dün oynanan 9. hafta karşılaşmasının 63. dakikasında, tribünlerde iki takımın taraftarı arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin yetersiz kalmasının ardından, karşılaşma durdurulmuş, hakem ve oyuncular soyunma odasına kaçmak zorunda kalmıştı.

Olayların büyümesiyle bariyerleri aşarak sahaya giren taraftarlar, şiddetin dozunu artırdı ve sahada çatışmalar yaşanmış, birkaç taraftar elinde silahla kameralara yakalanırken, karşılaşma ise iptal edilmişti.

Karşılaşma hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve emniyet yetkililerine gereken bilgilerin verildiğini kaydeden Arriola, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ve bu olayda sorumluluğu olanlara çok ağır cezalar verileceğini ifade etmişti.

Arriola, yaşanan trajedi nedeniyle 9. haftada kalan maçların askıya alındığını da belirtmişti.

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07/03/2022 11:08