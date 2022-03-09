Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu

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09/03/2022

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Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu

Meksika'nın Sonora eyaletinde gizli bir mezarda yapılan kazıda 11 cesedin bulunduğu bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı San Luis Rio kasabasında, gizli bir mezardan çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, mezardan çıkarılan cesetlerin ikisi kadın toplam 11 kişiye ait olduğunu kaydetti.

Kriminal Soruşturma Dairesinden (AMIC) yapılan açıklamada, cesetlerin yanında çok sayıda kişisel eşyanın da tespit edildiğini belirtti.

Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

 

09/03/2022 10:14
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