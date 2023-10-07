Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi öldü

ads ads ads ads
07/10/2023

ads
Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 göçmen hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Oaxaca Başsavcılığından yapılan açıklamada, Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88. kilometresinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrildiği bildirildi.

Kazada 3'ü çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu duyurdu.

Oaxaca Valisi Salomon Jara açıklamasında, kaza nedeniyle "derin" üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını bildirdi.

07/10/2023 09:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: meksika, kaza, ölü
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.