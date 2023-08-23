Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs ve tır çarpıştı: 16 kişi öldü
Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün, Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaleti sınırına yakın otoyolda tırla çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.
23/08/2023
CNN'in haberine göre, Oaxaca Başsavcılığı, Meksika'da göçmenlerin olduğu otobüsün Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda bir tırla çarpıştığını bildirdi.
Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 erkek ve 8 kadın yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.
Yaralılar Puebla'daki hastaneye kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.
Oaxaca eyalet valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.