Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs ve tır çarpıştı: 16 kişi öldü

Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün, Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaleti sınırına yakın otoyolda tırla çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

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23/08/2023

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Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs ve tır çarpıştı: 16 kişi öldü

CNN'in haberine göre, Oaxaca Başsavcılığı, Meksika'da göçmenlerin olduğu otobüsün Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda bir tırla çarpıştığını bildirdi.

Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 erkek ve 8 kadın yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar Puebla'daki hastaneye kaldırılırken, yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.

Oaxaca eyalet valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

23/08/2023 09:11
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TAGS: meksika
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