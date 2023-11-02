Meksika'da hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Meksika'nın Morelos eyaletinde bir hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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02/11/2023

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Meksika'da hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Hava ambulansının, eyaletin Temixco şehrine bağlı Tetlama kasabası yakınlarındaki ormanlık bir alana düştüğü bildirildi.

4 kişilik mürettebatın tümünün yaşamını yitirdiği kazaya ordu, Ulusal Muhafızlar ve eyalet güvenlik birimlerinden yetkililerin müdahale ettiği açıklandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken Morelos Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

02/11/2023 10:23
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TAGS: Meksika, hava ambulansı, haber, kıbrıs
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