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Meksika'da havai fişek kazası: 20 yaralı

Meksika'da bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı

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16/09/2019

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Meksika'da havai fişek kazası: 20 yaralı

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Xalapa bölgesinde düzenlenen bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin vücudunda ileri derecede yanıklar olduğu açıklandı. Kaza, havai fişeklerin yerde patlaması sonucu meydana geldi.

Ayrıca polisin kazaya dair 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.


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TAGS: Meksika’da havai fişek kazası: 20 yaralı, haber, kıbrıs,
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