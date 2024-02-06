Meksika'da iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü
Meksika'nın Guerrero ve Sonora eyaletlerinde, düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.
06/02/2024
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki otoyolda bir minibüse yapılan saldırıda 5 kişi ölürken, Sonora eyaletine bağlı Caborca kasabasında ise 4 tarım işçisi öldürüldü.
Her iki saldırının da çapraz ateş şeklinde meydana geldiği bildirildi.
Saldırılarda 7 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Eyalet savcılıkları saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.