Meksika'da iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü

Meksika'nın Guerrero ve Sonora eyaletlerinde, düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

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06/02/2024

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Meksika'da iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki otoyolda bir minibüse yapılan saldırıda 5 kişi ölürken, Sonora eyaletine bağlı Caborca kasabasında ise 4 tarım işçisi öldürüldü.

Her iki saldırının da çapraz ateş şeklinde meydana geldiği bildirildi.

Saldırılarda 7 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Eyalet savcılıkları saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

06/02/2024 10:50
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TAGS: Meksika, haber, kıbrıs
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