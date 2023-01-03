Meksika'da ilk kez bir kadın yargıç Yüksek Mahkeme başkanı seçildi

Meksika'da ilk defa bir kadın yargıç, Ulusal Yüksek Adalet Divanı başkanlığı görevine getirildi.

Meksika Ulusal Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 63 yaşındaki Norma Lucia Pina Hernandez, 11 üyeli yüksek mahkemenin başkanı seçildi.

Aldığı 6 oyla, 5 oy alan rakibi hakim Alfredo Gutierrez Ortiz Mena'yı geride bırakan Hernandez'in, Yüksek Mahkeme'ye başkanlık edecek ilk kadın hakim olacağı bildirildi.

Yargı bağımsızlığının, devlet birimleri arasındaki ihtilafların çözümünde ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan Hernandez, "Teklifim, kişisel görüşümü bir kenara koyarak çoğunluğu bir araya getirmek." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme'de 2015'ten bu yana görev alan Hernandez'in başkanlık görevi süresinin, Aralık 2026'da sona ermesi bekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2023 10:06