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Meksika'da korkunç kaza: 11 ölü

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19/11/2019

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Meksika'da korkunç kaza: 11 ölü

Meksika'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Mexico City'ye bağlı Pachuca kentindeki otoyolda 3 otobüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Meksika Devleti Sivil Koruma Genel Koordinatörü Luis Felipe Puente, yaptığı açıklamada, 11 kişinin öldüğü kazanın ardından 3 otobüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığını belirtti.

Luis Felipe Puente, yaralı 25 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini vurgulayarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

19/11/2019 23:16
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TAGS: Meksika’da korkunç kaza: 11 ölü, haber, kıbrıs,
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