Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 315 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 315 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 457 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 315 bin 55'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının son 24 saatte 21 bin 449 artarak 5 milyon 387 bin 854 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 632 bin 641 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 84 milyondan fazla kişiye birinci doz, 78 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.

Ülke, salgın kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı dünya sıralamasında ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'nın ardından 5. sırada yer alıyor.

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19/02/2022 10:46