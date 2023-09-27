Meksika’da Monterrey ve civarında çok sayıda ceset bulundu

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27/09/2023

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Meksika’da Monterrey ve civarında çok sayıda ceset bulundu

Meksika'nın kuzeyindeki sanayi merkezi Monterrey ve çevresinde, ülkenin en zengin mahallelerinden bazıları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ceset bulundu.

Nuevo Leon eyalet yetkilileri, en az yedi cesedin yanı sıra ceset parçaları dolu beş torbanın da bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, bazı cesetlerin parçalar halinde bulunması nedeniyle ölü sayısına ilişkin kesin bir rakam veremeyeceklerini belirtti.

Eyaletin üst düzey güvenlik yetkilisi Gerardo Palacios, cesetlerin, Tamaulipas eyaletindeki uyuşturucu kartellerine mensup kişilere ait olabileceğini düşündüklerini söyledi

27/09/2023 17:20
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TAGS: Meksika’da Monterrey ve civarında çok sayıda ceset bulundu
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