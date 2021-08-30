Meksika’da Nora Kasırgası: 1 ölü
Meksika kıyılarında hafta sonu itibarıyla etkisini göstermeye başlayan Nora Kasırgası 1 kişinin ölümüne yol açtı.
30/08/2021
Meksika kıyılarında hafta sonu itibarıyla etkisini göstermeye başlayan Nora Kasırgası 1 kişinin ölümüne yol açtı.
Meksikalı yetkililer, Jalisco eyaletinin Puerta Vallarta bölgesinde, Nora Kasırgası'nın yol açtığı selden zarar gören bir otelin kısmen çöktüğünü belirtti.
Yetkililer, cumartesi günü bir kısmı çöken 4 katlı otelin enkazında bir gencin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.
Ayrıca, Puerta Vallarta’da arabası sele kapılan bir kadın ile Guerrero eyaletinde denize açılan 6 balıkçının kayıp olduğu bildirildi.
Kasırga, California Körfezi’nde etkisini göstermeye devam ediyor.
Meksika'nın Veracruz eyaletinde, 22 Ağustos'ta etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.