Meksika’da Ölüler Günü: Geçit törenine 1 milyondan fazla kişi katıldı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de Ölüler Günü dolayısıyla düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Başkentte yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahta düzenlenen ve şehrin tarihi meydanında son bulan geçit töreninde, müzik ve danslar eşliğinde yürüyen 10 binlerce kişi her yıl olduğu gibi kurukafa desenli makyaj ve çiçekli kostümlerinin yanı sıra ölüleri temsil eden iskelet maketleri kullandı.

Geçit törenine Mexico City halkı yoğun ilgi gösterirken, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum etkinliğe 1 milyondan fazla vatandaşın katıldığını duyurdu. Halk, geçit töreni sonrası ise şehrin tarihi meydanında düzenlenen konsere katıldı.

ÖLÜLER GÜNÜ’NÜN KÖKENİ SÖMÜRGE DÖNEMİ ÖNCESİNE DAYANIYOR

Sömürge öncesi dönemde yaşayan Amerika kıtası yerlilerine kadar uzanan bir gelenek olan Ölüler Günü ile halk ölen yakınlarını anıyor. Etkinliklerde kullanılan kurukafa makyajı ve iskelet maketleri ise ölen yakınları temsil ediyor.

Meksika’nın yanı sıra İspanya, ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinde de düzenlenen Ölüler Günü’nde genellikle 1 Kasım’da hayatını kaybeden bebek ve çocukların mezarları, 2 Kasım’da ise yetişkinlerin mezarları ziyaret ediliyor. Ancak Meksikalıların geleneğe yoğun ilgi göstermesi sebebiyle ülkedeki kutlamalar her yıl 27 Ekim’de başlayıp 3 Kasım’da sona eriyor.

Meksika halkı 1 ve 2 Kasım’daki mezarlık ziyaretlerine ek olarak, 27 Ekim’de ölen evcil hayvanlarının, 28 Ekim’de kaza sonucu ölen akrabalarının, 29 Ekim günü boğularak ölen yakınlarının, 30 Ekim günü ise kimsesizlerin mezarlarını ziyaret ediyor.

Kutlamalarda 31 Ekim günü Araf’taki ruhlar anılırken, 3 Kasım gününde ise evde, mezarlıkta ve sokaklarda kullanılan tüm süs ve dekorlar toplanıyor.

Mezarlığa yapılan ziyaret sırasında mezarlar temizlenerek çiçekler ve mumlarla süslenirken, ölen kişiye sevdiği yiyecek ve içecekler sunuluyor.

Ziyaretçiler mezarlıkta müzik ve sohbet eşliğinde vakit geçirirken, ölen kişinin ruhunun mezarına geldiği ve yakınları tarafından hatırlandığı için mutlu olduğuna inanılıyor.

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31/10/2022 19:39