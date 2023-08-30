Meksika'da otoyoldaki silahlı çatışmada 5 kişi öldü

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30/08/2023

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Meksika'da otoyoldaki silahlı çatışmada 5 kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, otoyolda seyir halindeki iki araçtakilerin silahlı çatışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Cuitzeo- Zinapecuaro otoyolunda iki araçtan sarkan kişiler birbirlerine ateş açtı ve trafik kazasına neden oldu.

Silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybederken trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulansın sevk edildiği, ateş açılan araçlardan birisinin tamamen yandığı bilgisi paylaşıldı.

Eyalet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

30/08/2023 10:01
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TAGS: meksika, otoyol
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